Мужчина вёл себя агрессивно и оскорблял её

Мужчина вёл себя агрессивно и оскорблял еёСуздальский районный суд вынес приговор 34-летней местной жительнице. Ее признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.В марте 2017 года женщина напала с ножом на своего знакомого, который скончался от полученных травм. В свое оправдание обвиняемая рассказала, что пьяный мужчина вёл себя агрессивно, оскорблял её и не уходил из ее квартиры, хотя она его об этом просила.На судебном заседании женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд приговорил ее к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.