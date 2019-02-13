Телеведущий Сергей Нетиевский прокомментировал известие о падении
пассажиров с трапа в Барнауле. Своим мнением экс-директор юмористического шоу Уральские пельмени
поделился на странице в Facebook.
Телеведущий Сергей Нетиевский прокомментировал известие о падении
пассажиров с трапа в Барнауле. Своим мнением экс-директор юмористического шоу "Уральские пельмени"
поделился на странице в Facebook.
Бывший участник юмористического коллектива сожалеет, что в
аэропорту произошел такой страшный случай. Он отметил, что сам часто летает
на самолетах "Уральских авиалиний" и теперь будет осторожнее подниматься на
трап. Звезда "" надеется, что все виновные в этом происшествии будут наказаны. По мнению Нетиевского, этот случай должен побудить сотрудников других аэропортов проверить техническое оборудование.
"Увидел информацию про инцидент с падением трапа у самолета
Уральских авиалиний в Барнауле. Очень жаль пострадавших людей. Сам часто летаю
и теперь буду теперь осмотрительнее подниматься на трап. Как я понимаю, за
подачу трапа несет ответственность аэропорт, а не Уральские авиалинии, поэтому
надеюсь разберутся по справедливости", – написал экс-директор шоу "".
Напомним, в минувший вторник, 12 февраля, в аэропорту
Барнаула обрушилась верхняя площадка трапа во время посадки пассажиров в самолет "Уральских авиалиний". Шесть человек упали, трое из них были доставлены в
больницу. Позднее пресс-служба аэропорта сообщила, что всем пострадавшим компенсируют
лечение и перелет, передает .