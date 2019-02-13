Телеведущий Сергей Нетиевский прокомментировал известие о падении пассажиров с трапа в Барнауле. Своим мнением экс-директор юмористического шоу Уральские пельмени поделился на странице в Facebook.

Телеведущий Сергей Нетиевский прокомментировал известие о падениипассажиров с трапа в Барнауле. Своим мнением экс-директор юмористического шоу "Уральские пельмени"поделился на странице в Facebook.Бывший участник юмористического коллектива сожалеет, что ваэропорту произошел такой страшный случай. Он отметил, что сам часто летаетна самолетах "Уральских авиалиний" и теперь будет осторожнее подниматься натрап. Звезда "" надеется, что все виновные в этом происшествии будут наказаны. По мнению Нетиевского, этот случай должен побудить сотрудников других аэропортов проверить техническое оборудование."Увидел информацию про инцидент с падением трапа у самолетаУральских авиалиний в Барнауле. Очень жаль пострадавших людей. Сам часто летаюи теперь буду теперь осмотрительнее подниматься на трап. Как я понимаю, заподачу трапа несет ответственность аэропорт, а не Уральские авиалинии, поэтомунадеюсь разберутся по справедливости", – написал экс-директор шоу "".Напомним, в минувший вторник, 12 февраля, в аэропортуБарнаула обрушилась верхняя площадка трапа во время посадки пассажиров в самолет "Уральских авиалиний". Шесть человек упали, трое из них были доставлены вбольницу. Позднее пресс-служба аэропорта сообщила, что всем пострадавшим компенсируютлечение и перелет, передает .