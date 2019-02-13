Экс-тренер мадридского Реала Зинедин Зидан рассматривается руководством Челси в качестве кандидата на место нынешнего наставника аристократов Маурицио Сарри. Французский специалист возглавит лондонский клуб в случае отставки аргентинца.

Экс-тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассматривается руководством "Челси" в качестве кандидата на место нынешнего наставника "аристократов" Маурицио Сарри. Французский специалист возглавит лондонский клуб в случае отставки итальянца.Об этом сообщил британский таблоид The Sun. Ранее стало известно, что Сарри покинет "Чесли" в том случае, если не сможет пробиться в Лигу чемпионов.В настоящий момент лондонцы занимают шестое место в чемпионате Англии, набрав 50 очков после 26 встреч.