Член экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян предложил
отобрать регалии у знатоков Александра
Друзя и Виктора Сиднева. Он считает, что они не достойны носить звание
Магистра игры после нашумевшей истории с подлогом на шоу Кто хочет
стать миллионером?.
Член экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян предложил
отобрать регалии у знатоков Александра
Друзя и Виктора Сиднева. Он считает, что они не достойны носить звание
"Магистра игры" после нашумевшей истории с подлогом на шоу "Кто хочет
стать миллионером?".
Манукян считает все это грустным, но не менее
поучительным. По его мнению, самые главные слова в этой истории сказала вдова экс-ведущего
"Что? Где? Когда?" Владимира Ворошилова Наталия Стеценко.
"Она полностью права, в этой истории виноваты все.
Абсолютно все стороны конфликта поступили низко, подставив сразу две прекрасные
интеллектуальные передачи отечественного телевидения. Расставляя свои
"ловушки", они не подумали о главном, о том, что пострадает репутация
"Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?", -
заявил Вадим Манукян "Дни.ру". Он выразил надежду на то, что организационные
выводы "будут соответствующими".
"Уверен, что Константин Эрнст найдет, что сказать Илье
Беру. Лично я предлагаю Наталье Стеценко и Борису Крюку лишить звания
"Магистров игры" Александра Друзя и Виктора Сиднева", – отметил
эксперт. "Потому что человек, который носит гордое звание "Магистра
игры" должен иметь не только отменные знания, но еще олицетворять Честь и
Совесть. А вся эта постыдная история ни с Честью, ни с Совестью ничего общего
не имеет", – уверен Манукян.
При этом Манукян согласился с тем, чтобы и Друзь, и
Сиднев, оставались и дальше знатоками и дальше играли в "Что? Где? Когда?". "Все
равно произошедшее будет им теперь в назидание, но звания своего они, на мой
взгляд, уже не заслуживают", – подытожил эксперт.