Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян предложил отобрать регалии у знатоков Александра Друзя и Виктора Сиднева. Он считает, что они не достойны носить звание Магистра игры после нашумевшей истории с подлогом на шоу Кто хочет стать миллионером?.

Член экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян предложилотобрать регалии у знатоков АлександраДрузя и Виктора Сиднева. Он считает, что они не достойны носить звание"Магистра игры" после нашумевшей истории с подлогом на шоу "Кто хочетстать миллионером?".Манукян считает все это грустным, но не менеепоучительным. По его мнению, самые главные слова в этой истории сказала вдова экс-ведущего"Что? Где? Когда?" Владимира Ворошилова Наталия Стеценко."Она полностью права, в этой истории виноваты все.Абсолютно все стороны конфликта поступили низко, подставив сразу две прекрасныеинтеллектуальные передачи отечественного телевидения. Расставляя свои"ловушки", они не подумали о главном, о том, что пострадает репутация"Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?", -заявил Вадим Манукян "Дни.ру". Он выразил надежду на то, что организационныевыводы "будут соответствующими"."Уверен, что Константин Эрнст найдет, что сказать ИльеБеру. Лично я предлагаю Наталье Стеценко и Борису Крюку лишить звания"Магистров игры" Александра Друзя и Виктора Сиднева", – отметилэксперт. "Потому что человек, который носит гордое звание "Магистраигры" должен иметь не только отменные знания, но еще олицетворять Честь иСовесть. А вся эта постыдная история ни с Честью, ни с Совестью ничего общегоне имеет", – уверен Манукян.При этом Манукян согласился с тем, чтобы и Друзь, иСиднев, оставались и дальше знатоками и дальше играли в "Что? Где? Когда?". "Всеравно произошедшее будет им теперь в назидание, но звания своего они, на мойвзгляд, уже не заслуживают", – подытожил эксперт.