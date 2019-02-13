Актер Александр Обласов признался, что бросил свою супругу Ольгу Озоллапиню ради другой женщины. Новой избранницей звезды сериала Мажор стала его коллега Елена Грук-Чернова.
Актер Александр Обласов признался, что бросил свою супругу Ольгу Озоллапиню ради другой женщины. Новой избранницей звезды сериала "Мажор" стала его коллега Елена Грук-Чернова.
Как отметил артист, он искренне надеялся,
что его брак будет длиться всю жизнь. Однако судьба распорядилась иначе: он
полюбил другую женщину. Их роман длится уже несколько лет. "С Олей мы развелись. Я человек старых
понятий, не бабник: думал, раз женился, сын родился, то буду с ними до конца
дней. Но влюбился в другую. Ее зовут Лена, тоже актриса. Мы ровесники. Вместе
уже три года", – поделилась звезда .
Александр рассказал, что всегда мечтал о тихой супруге, которая будет следить за домом,
однако его новая возлюбленная Елена Грук-Чернова тоже трудится на съемочной площадке. Женщина в прошлом развелась с мужем и сейчас одна воспитывает ребенка. Обласов надеется, что им удастся завести совместного наследника. По словам актера, он искренне верит, что эти отношения будут длиться всю жизнь.
В то же время артист добавил, что продолжает поддерживать отношения с
бывшей женой и часто видится с маленьким сыном Юрием. Иногда за ребенком следят его
родители. Александр заявил, что теперь ему приходится нести ответственность за две
семьи. "Я снимаю жилье, но хочу купить свое:
квартиру для Оли с Юрой и еще одну для нас с Леной", – цитирует мужчину "".
Напомним, Обласов приобрел известность после выхода , где он исполнил роль лейтенанта Аверьянова. Актер также сыграл во многих других известных телепроектах: шоу "Ланцет" на Первом канале и "Год культуры" на канале ТНТ.