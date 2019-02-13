Актер Александр Обласов признался, что бросил свою супругу Ольгу Озоллапиню ради другой женщины. Новой избранницей звезды сериала Мажор стала его коллега Елена Грук-Чернова.

Актер Александр Обласов признался, что бросил свою супругу Ольгу Озоллапиню ради другой женщины. Новой избранницей звезды сериала "Мажор" стала его коллега Елена Грук-Чернова.Как отметил артист, он искренне надеялся,что его брак будет длиться всю жизнь. Однако судьба распорядилась иначе: онполюбил другую женщину. Их роман длится уже несколько лет. "С Олей мы развелись. Я человек старыхпонятий, не бабник: думал, раз женился, сын родился, то буду с ними до концадней. Но влюбился в другую. Ее зовут Лена, тоже актриса. Мы ровесники. Вместеуже три года", – поделилась звезда .Александр рассказал, что всегда мечтал о тихой супруге, которая будет следить за домом,однако его новая возлюбленная Елена Грук-Чернова тоже трудится на съемочной площадке. Женщина в прошлом развелась с мужем и сейчас одна воспитывает ребенка. Обласов надеется, что им удастся завести совместного наследника. По словам актера, он искренне верит, что эти отношения будут длиться всю жизнь.В то же время артист добавил, что продолжает поддерживать отношения сбывшей женой и часто видится с маленьким сыном Юрием. Иногда за ребенком следят егородители. Александр заявил, что теперь ему приходится нести ответственность за двесемьи. "Я снимаю жилье, но хочу купить свое:квартиру для Оли с Юрой и еще одну для нас с Леной", – цитирует мужчину "".Напомним, Обласов приобрел известность после выхода , где он исполнил роль лейтенанта Аверьянова. Актер также сыграл во многих других известных телепроектах: шоу "Ланцет" на Первом канале и "Год культуры" на канале ТНТ.