Боровшаяся за сердце популярного рэп-исполнителя Егора Крида на телепроекте Холостяк Роза Герц недоступна с конца января. Молодая женщина поехала отдыхать в Дубай, и с тех пор о ней ничего неизвестно.

Боровшаяся за сердце популярного рэп-исполнителя Егора Крида на телепроекте "Холостяк" Роза Герц недоступна с конца января. Молодая женщина поехала отдыхать в Дубай, и с тех пор о ней ничего неизвестно.Об исчезновении Розы Герц (настоящее имя Анастасия Матронина) сообщили ее подруги. По их словам, звезда брачного шоу "Холостяк" с Егором Кридом не выходит на связь с 30 января. В тот день Анастасия должна была вернуться в Москву из Дубая. Однако случилось ли это или же женщина осталась за границей, точно неизвестно. Интересно, что в полицию близкие Герц пока не обращались, отмечает телеграм-канал Super.Материал дополняется