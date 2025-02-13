Отбывать наказание он будет в колонии строго режима.

47-летний житель Владимирской области осужден за призывы к организации взрывов зданий органов власти. Сообщения мужчина оставлял через мессенджер «Телеграм». Суд приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.Противоправная деятельность была пресечена в октябре 2022 года по материалам ФСБ, которые подтвердили публичный призыв к террористическим актам. В феврале 2025 года военный суд вынес приговор, также лишив осужденного права заниматься администрированием сайтов и каналов в Интернете.Напомним, ранее мы писали, что