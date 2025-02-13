Беременные девушки, которые постоянно живут во Владимирской области и очно учатся в региональных вузах или колледжах, могут получить единовременную выплату в 100 000 рублей. Эта мера поддержки

Беременные девушки, которые постоянно живут во Владимирской области и очно учатся в региональных вузах или колледжах, могут получить единовременную выплату в 100 000 рублей. Эта мера поддержки работает уже с 1 января, сообщили в пресс-службе областного правительства. Чтобы получить деньги, будущей маме нужно встать на учет по беременности в ранние сроки (до 12 недель) в