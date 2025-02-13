Он был командиром миномётной бригады.

7 февраля в Кольчугино Владимирской области простились с 37-летним Александром Плужниковым. Мужчина погиб 17 января во время боевого задания в зоне специальной военной операции. Об этом сообщают местные СМИ.Плужников переехал из Таджикистана в 1999 году, служил в инженерных войсках и работал на различных предприятиях. В условиях мобилизации стал добровольцем и командиром миномётной бригады.Смерть бойца наступила в результате обстрела дронов на Херсонском направлении. Напомним, ранее мы писали, что