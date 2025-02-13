Наркоту они выращивали на поле в Московской области.

Во Владимирской области прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух родственников из Петушков. Один из них выращивал растения каннабиса, а другой продавал.Следствие установило, что племянник высадил семена конопли в поле Сергиево-Посадского района и собрал не менее 800 граммов наркотического вещества.Храня наркотик дома, он периодически передавал его своему дяде, который занимался продажей. Оба родственника могут получить до 20 лет тюрьмы. Дело уже передано в суд.