В январе количество мошеннических схем, связанных с фишингом и предложениями заработка в интернете, увеличилось на 50% по сравнению с декабрем.

В январе количество мошеннических схем, связанных с фишингом и предложениями заработка в интернете, увеличилось на 50% по сравнению с декабрем.Злоумышленники стали активнее использовать поддельные интернет-магазины, сервисы доставки и ложные схемы трудоустройства, маскируя вредоносныепрограммы под легитимные приложения, чтобы похитить деньги россиян. Такой статистикой поделились эксперты ВТБ.Фишинг: от поддельных магазинов до мошеннических подписокОдной из наиболее заметных тенденций стало расширение фишинговых схем.В январе клиенты чаще сталкивались с поддельными интернет-магазинами, которые предлагают товары по выгодной цене и сопровождают сделку формальными деталями— отправляют фальшивые номера заказов, договоры-оферты и другие подтверждающие документы. После оплаты мошенники перестают выходить на связь, а сайт удаляется.Активно используются схемы с оплатой доставки. Клиент получает ссылку на оплату через якобы официальные сервисы. На деле это поддельные страницы,где ввод данных карты приводит к краже средств.Выросло и число случаев с автоматическими подписками. Пользователь переходит по ссылке на сайт с «бесплатным пробным доступом» к образовательнымкурсам, аналитике или развлечениям. После ввода платежных данных происходит активация автоматических списаний.Мошенничество с заработком: инвестиции, лайки и вредоносные приложенияОдновременно на 50% выросло число ложных схем онлайн-заработка. Одна из самых распространенных — фальшивые инвестиции. Клиенту предлагают вложитьденьги в «перспективные активы», обещая высокий доход. Однако после перевода средств доступ к платформе блокируется.Среди новых тенденций — мошенничество с продвижением товаров намаркетплейсах. Жертве предлагают оплачиваемую работу по оставлению лайков, отзывов и бронированию отелей. После нескольких выполненных заданиу требуется предоплата или покупка «доступа к платформе», после чего мошенники исчезают.В рамках мошенничества с трудоустройством клиенту предлагают вакансию, но для выхода на работу просят установить специальное приложение. В реальности это замаскированное вредоносное ПО, дающее злоумышленникам полныйдоступ к устройству и банковским данным.Эксперты дают следующие рекомендации для борьбы с мошенниками:· Не вводите данные банковских карт на незнакомых сайтах. Проверяйте URL-адрес и отзывы.· Не переходите по ссылкам в мессенджерах и соцсетях для оплаты товаров или доставки.· Будьте осторожны с предложениями заработка, если требуют предоплату или установку программ.· Используйте антивирусное ПО и не устанавливайте приложения из неизвестных источников.· Проверяйте ссылки перед переходом.· Подключите определитель номера, чтобы распознавать звонки мошенников и избегать общения с подозрительными номерами.