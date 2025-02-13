Он традиционно проходит в рамках Зимнего фестиваля "Берингия".

Форум устойчивого развития туризма "Путешествуй" (12+) проходит на Камчатке. Он традиционно проходит в рамках Зимнего фестиваля "Берингия" (12+).В этом году на мероприятии представили ряд новых площадок, направленных на развитие отраслевого туризма и туризма на федеральном уровне. В работе дискуссионных площадок принимают участие руководители федеральных органов исполнительной власти, представители общественных организаций и федеральных институтов развития, инвесторы со всего Дальневосточного федерального округа и 30 регионов России.Еврейскую автономную область на форуме представляет заместитель начальника департамента экономики правительства ЕАО Алексей Васильев. На сессиях обсуждают ключевые вопросы по созданию сети уникальных туристских троп на Дальнем Востоке. Это инициатива, поддержанная Минвостокразвития России, которая будет финансироваться за счет президентской субсидии. Обустройство троп требует новых профессиональных компетенций и слаженности действий всех участников процесса — муниципалитетов, бизнеса и особо охраняемых природных территорий.Система оборудованных туристических троп является основой современного природного туризма, что подтверждается Всероссийским проектом "ТропаМИРоссии", инициированным Агентством стратегических инициатив. На площадке форума эксперты сформируют подходы к развитию туристических троп на Дальнем Востоке России.В рамках сессии также состоится презентация методического пособия АСИ "Технологии и практики организации туристических троп и сопутствующей инфраструктуры" (12+), пройдет специальный мастер-класс по проектированию туристических троп на Дальнем Востоке (12+).Ведущие российские специалисты поделятся практическими подходами к созданию оптимальных маршрутов по уникальным природным локациям региона и Арктики. Участники получат рекомендации по снижению антропогенной нагрузки, а также полезные инструменты и экологические решения для реализации своих проектов.Мероприятия форума проходят до 15 февраля.