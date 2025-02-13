Вбежал в задымленное помещение и вывел пожилого хозяина на улицу. Александр Волков не побоялся рискнуть жизнью, чтобы спасти соседа. Пожар произошел вчера, 12 февраля, в деревне Панфилово. В

Вбежал в задымленное помещение и вывел пожилого хозяина на улицу. Александр Волков не побоялся рискнуть жизнью, чтобы спасти соседа. Пожар произошел вчера, 12 февраля, в деревне Панфилово. В 17:17 в тревожное ведомство поступило сообщение о возгорании в доме №17 на улице Северной. Это звонила жена Александра Волкова. Супруги заметили дым из окон в соседнем доме.