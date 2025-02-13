Ранее вирусом заразилась лиса в деревне Воронцово Суздальского района.

Во Владимирской области в деревне Новое Аннино Петушинского района была обнаружена бешеная собака. Это уже второй случай бешенства в регионе в новом году, ранее вирусом заразилась лиса в деревне Воронцово Суздальского района.Как сообщает пресс-служба госветинспекции, ситуация с бешенством в области остается напряженной. В 2024 году было подтверждено 7 случаев заболевания среди собак, лис и кошек. Для профилактики бешенства специалисты проводят вакцинацию диких животных, размещая брикеты с вакциной на охотничьих угодьях.Напомним, ранее мы писали, что