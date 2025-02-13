Подробности инцидента рассказала дочка пострадавшего.

Подростки, в Гусь-Хрустальном Владимирской области, сделали это на спор. Подробности инцидента рассказала дочка пострадавшего Вера Лукинова.Женщина призналась, что ночь, когда она узнала о нападении на отца, стала самой длинной и ужасной в ее жизни. Врачи проводили большое обследование, чтобы определить состояние мужчины. Летом 2017 года он перенес срочную операцию на сердце и инсульт.«На следующее утро, я, не узнала папу... не только от того, что всё лицо было изуродовано синяками, кровоподтеками и ссадинами, а потому, что из его глаз катились слезы», — рассказывает Вера.Также Вера поделилась, что после избиения подростки задержали мужчину в дверях и не отпускали его.