В 2024 году «Ростелеком» реализовал 252 краткосрочных инвестиционных проекта (КИП) во Владимирской и Ивановской областях.

В 2024 году «Ростелеком» реализовал 252 краткосрочных инвестиционных проекта (КИП) во Владимирской и Ивановской областях. Специалисты компании проложили более 75 километров волоконно-оптических линий связи и тем самым обеспечили доступом в Сеть медицинские и социальные учреждения, органы государственной власти, муниципальные и частные предприятия.Знаковым инвестпроектом прошлого года стала модернизация телекоммуникационной инфраструктуры 90 корпусов 84 дошкольных учреждений Владимира. Строительство оптики позволило расширить пропускную способность сети и повысить скорость передачи данных.Благодаря этому все детские сады смогли внедрить цифровые решения для обеспечения безопасности. Еще одним важным событием стал второй этап подключениясистем видеонаблюдения сельскохозяйственномукомплексу АО «Леднево» в селе Федоровское Юрьев-Польского района Владимирской области. Круглосуточный видеомониторинг производственных площадей позволяет руководству компании следить за сохранностью имущества и соблюдением рабочей дисциплины.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Без цифровых сервисов сегодня не могут функционировать ни крупные государственные организации, ни малый бизнес. Модернизация связи или новые подключения часто реализуются именно через КИПы. Наши инвестиции направлены на улучшение качества обслуживания клиентов, расширение технических возможностей предприятий, способствуятем самым переходу региональной экономики на качественно новый уровень цифровой зрелости. Многие проекты, начатые в прошлом году, получат развитие в текущем. Например, в планах значится продолжение замены меди на оптику в образовательных учреждениях. Теперь этот процесс затронетобщеобразовательные школы».Узнать больше о предложениях для бизнес-клиентов и оставить заявку на подключение можно на «Ростелекома» или по номеру 8 800 200 30 00.Реклама. ПАО . ИНН 7707049388.