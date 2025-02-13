В Следственном комитете Владимирской области подвели итоги работы за 2024 год. Управление занималось расследованием 1583 уголовных дел, из них 892 завершено. Также отмечен рост раскрываемости

В Следственном комитете Владимирской области подвели итоги работы за 2024 год. Управление занималось расследованием 1583 уголовных дел, из них 892 завершено. Также отмечен рост раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений. Итоги прошлого года подвели на расширенном заседании коллегии. Оно состоялось сегодня, 13 февраля. Доклад о деятельности ведомства представил руководитель регионального СК Артем Кулаков. В 2024