Всего один вечер, одно происшествие, и жизнь целой семьи из Владимирской области изменилась навсегда. Звериная жестокость, сделанная детскими руками. Речь про случай избиения 70-летнего

Всего один вечер, одно происшествие, и жизнь целой семьи из Владимирской области изменилась навсегда. Звериная жестокость, сделанная детскими руками. Речь про случай избиения 70-летнего Евгения Лукинова подростками в Гусь-Хрустальном. Инцидент произошел в конце января и получил широкий резонанс, в том числе на федеральном уровне. Происшествием заинтересовался глава Следкома РФ Александр Бастрыкин. Дочь пострадавшего мужчины в