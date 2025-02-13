120 юных спортсменов из 6 регионов центральной России соревновались в турнире по конькобежному спорту в Муроме. Участникам соревнований — юношам и девушкам — нужно было преодолеть дистанции

120 юных спортсменов из 6 регионов центральной России соревновались в турнире по конькобежному спорту в Муроме. Участникам соревнований — юношам и девушкам — нужно было преодолеть дистанции 500, 1500, 3000 и 5000 метров, а также 10 кругов. Владимирская область завоевала первенство среди юношей и девушек в возрастной категории 14-15 лет при беге на 500 метров,