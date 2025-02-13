Представители учебного заведения заявляют, что на пресс-конференции 3 февраля митрополит сделал заявления, которые порочат честь и деловую репутацию гимназии.

Суздальская православная гимназия обратилась в Октябрьский районный суд Владимира с иском к митрополиту Владимирскому и Суздальскому Никандру. Представители учебного заведения заявляют, что на пресс-конференции 3 февраля митрополит сделал заявления, которые порочат честь и деловую репутацию гимназии.В иске указано, что митрополит утверждал, что гимназия занимает здание, принадлежащее епархии, и не имеет связи с церковью, что наносит ущерб её репутации. Истцы требуют опровержения этих сведений и компенсацию репутационного вреда в размере 1 рубль. Судебное разбирательство продолжится в ближайшее время.Напомним, ранее мы писали, что