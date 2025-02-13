Оператор дым-машины, голубевод, монтер аэростата – сегодня эти профессии считаются редкими. А ведь они помогали приблизиться к Победе. В Петушинском филиале Кадрового центра Владимирской

Оператор дым-машины, голубевод, монтер аэростата – сегодня эти профессии считаются редкими. А ведь они помогали приблизиться к Победе. В Петушинском филиале Кадрового центра Владимирской области «Работа России» организовали выставку профессий военных лет. Также на экспозиции представлены фотографии и других не менее важных специальностей тех лет – почтальонов, железнодорожников, метеорологов и так далее. Андрей Григорьев, министр