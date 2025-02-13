Из победителей и призеров соревнований будет формироваться сборная команда Российской Федерации для участия в Чемпионате Европы.

Международные соревнования по спортивной борьбе «Мемориал Героя России, генерал-лейтенанта Р.В. Кутузова» среди мужчин стартует в Суздале 14 февраля. Турнир пройдет в течение двух дней и примет порядка 200 сильнейших борцов греко-римского стиля из России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Узбекистана и Ирана.Помимо этого, в соревнованиях примут участие около 30 сборных команд российских регионов, включая команду Владимирской области. В состав последней вошли 11 спортсменов в 10 весовых категорий. Среди них два заслуженных мастера спорта и три мастера спорта международного класса, не считая мастеров спорта.Как отметила министр физической культуры и спорта Наталья Федорова, из победителей и призеров соревнований будет формироваться сборная команда Российской Федерации для участия в Чемпионате Европы.Исполнительный директор Федерации спортивной борьбы Владимирской области Лев Логинов подчеркнул, что турнир, помимо спортивной составляющей, несёт в себе значительный воспитательный аспект.«Турнир посвящен нашему современному герою Роману Кутузову, что будет значимо для нашего подрастающего поколения. Поэтому на соревнования мы приглашаем молодежь – школьники приедут, чтобы видеть торжественность мероприятия».Вход на соревнования бесплатный. Начало в 17 часов.