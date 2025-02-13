Сообщить об открытом окне или спущенном колесе незнакомому владельцу машины теперь можно через «Госуслуги». О новой функции рассказали в правительстве области. Сообщение будет анонимным.

Сообщить об открытом окне или спущенном колесе незнакомому владельцу машины теперь можно через «Госуслуги». О новой функции рассказали в правительстве области. Сообщение будет анонимным. Однако стоит сразу отметить, что отправлять оскорбления или вообще какие-либо тексты не получится – в приложении уже есть на выбор 7 готовых фраз: блокирует проезд, произошло ДТП, эвакуируют, срабатывает сигнализация, включены