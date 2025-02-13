Пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём при курении.

В деревне Панфилово Владимирской области благодаря смелости 38-летнего Александра Волкова был спасён 61-летний мужчина из горящего дома. Пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём при курении. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Владимирской области.О происшествии стало известно в 17:17, когда соседи заметили дым и вызвали пожарных. Однако Александр, увидев опасность, не стал ждать помощи и сразу бросился в горящее здание. Он крикнул соседу и, узнав, что тот не может выбраться из-за дыма, быстро вернулся домой за мокрым полотенцем.Закрыв нос и рот, он вернулся в дом и смог вытянуть мужчину на свежий воздух до прибытия скорой помощи. Пострадавшего увезли в больницу. МЧС России рассматривает возможность награждения Александра Волкова ведомственной медалью за его героизм. Напомним, ранее мы писали, что