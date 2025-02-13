Женщину обвиняют в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями.

В Следственном комитете по Владимирской области возбуждено уголовное дело против судебного пристава, который снял арест с автомобиля и банковских счетов своего отца, задолжавшего 42,5 тысячи рублей за коммунальные услуги. Женщину обвиняют в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями.Согласно информации ведомства, в июле 2023 года пристав сначала наложила арест на имущество должника, но затем, действуя в интересах отца, сняла ограничения, сообщив о том, что у него нет имущества.Дело было инициировано на основании материалов служебной проверки. Сейчас исполнительное производство было возобновлено, после чего должник погасил задолженность в полном объеме.