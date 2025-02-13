Участники группировки уговаривали собственников подписывать документы, обещая взамен жилье или выгодные вложения.

Во Владимире посадили главаря банды «черных риелторов» на 4 года за мошенничество. Преступник, входивший в организованную группу, обманул 14 человек, незаконно завладев их квартирами и 1,6 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.Участники группировки уговаривали собственников подписывать документы, обещая взамен жилье или выгодные вложения. Суд приговорил мужчину к реальному сроку, уголовное дело было возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.Напомним, ранее мы писали, что