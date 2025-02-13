Дом находится по улице Большая Московская.

Во Владимире дом №39 по улице Большая Московская снова выставлен на торги. Здание является объектом культурного наследия. Информация опубликована на сайте мэрии.Стартовая цена составляет 35,7 млн рублей. Площадь здания — 557,5 кв. м.Новый собственник обязан будет сохранить памятник и выполнить его реконструкцию. Первый аукцион, состоявшийся 6 февраля, не состоялся из-за отсутствия заявок. Победителя нового торга определят 17 марта.Напомним, ранее мы писали, что