Во Владимире завершились работы на контактной сети горэлектротранспорта. Троллейбусы 7 и 10 маршрутов снова ходят по улицам города, сообщил Дмитрий Наумов в соцсетях. Эти «рогатые» с 6

Во Владимире завершились работы на контактной сети горэлектротранспорта. Троллейбусы 7 и 10 маршрутов снова ходят по улицам города, сообщил Дмитрий Наумов в соцсетях. Эти «рогатые» с 6 февраля были заменены на автобусы 7Т и 10Т. Как уточнил мэр, причина – повреждение кабеля от питающего центра до тяговой подстанции АО “Владимирпассажиртранс”. С сегодняшнего дня троллейбусы вернулись