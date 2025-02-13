Подыскивал одиноких алкашей, спаивал их и предлагал подписать документы на квартиру. Во Владимире судили одного из участников преступной группы «черных риелторов». Как сообщили в

Подыскивал одиноких алкашей, спаивал их и предлагал подписать документы на квартиру. Во Владимире судили одного из участников преступной группы «черных риелторов». Как сообщили в прокуратуре, с 2016 по 2018 год осужденный совершил 14 преступлений, связанных с мошенничеством с жильем. Злоумышленник уговаривал собственников подписать документы на передачу квартиры. При этом хозяевам обещали выдать другое жилье. Кому-то