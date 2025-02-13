Новый наркозный аппарат привезли в областной Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи. Прибор отечественного производства, интерфейс на русском языке. Врачам и

Новый наркозный аппарат привезли в областной Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи. Прибор отечественного производства, интерфейс на русском языке. Врачам и медсестрам пользоваться таким очень удобно, отмечают в пресс-службе минздрава Владимирской области. Аппарат может рассчитывать необходимый объем анестетика с учетом заданных параметров пациента (пола, веса, состояния), это упростит проведение операций пациентам с туберкулезом. Стоила такая умная машина