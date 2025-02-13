100% водоемов Владимирской области оказались загрязнены. К таким выводам пришли эксперты Росгидромета, анализируя состояние рек и озер в России на 2023 год. К слову, результаты нашего региона –

100% водоемов Владимирской области оказались загрязнены. К таким выводам пришли эксперты Росгидромета, анализируя состояние рек и озер в России на 2023 год. К слову, результаты нашего региона – худшие в Центральном Федеральном округе. Вообще в ЦФО преобладает вода 3-го класса качества, то есть «загрязненная» или «очень загрязненная». В нескольких областях с 2021 по 2023 годы