Бешеную собаку обнаружили в деревне Новое Аннино Петушинского района. Это второй случай бешенства в новом году, а первой жертвой этой инфекции стала лиса, которая пришла в деревню Воронцово

Бешеную собаку обнаружили в деревне Новое Аннино Петушинского района. Это второй случай бешенства в новом году, а первой жертвой этой инфекции стала лиса, которая пришла в деревню Воронцово Суздальского района. Об этом сообщает пресс-служба госветинспекции области. Специалисты назвали ситуацию с бешенством в регионе напряженной. Известно, что в прошлом году из 108 проведенных исследованных проб было