Забавную акцию запустил Владимирский экзотариум в преддверии 14 февраля. Она подходит посетителям, у которых нет второй половинки или случился разлад в отношениях. Из поста Владимирского

Забавную акцию запустил Владимирский экзотариум в преддверии 14 февраля. Она подходит посетителям, у которых нет второй половинки или случился разлад в отношениях. Из поста Владимирского экзотариума 14 февраля вы можете придти к нам, выбрать себе таракана, назвать его в честь бывшего/ей, настоящего/ей или просто друга/подруги и кому-нибудь его скормить (мы подскажем). А вообще, любите друг