Молодой человек, призванный в армию в начале июля, служил на Сахалине, а затем заключил контракт и отправился в зону специальной военной операции.

Герберт Винклер, выпускник Муромцевского лесотехнического техникума Владимирской области, погиб при выполнении боевой задачи в Донецкой Народной Республике. Его смерть наступила 17 декабря 2024 года.Молодой человек, призванный в армию в начале июля, служил на Сахалине, а затем заключил контракт и отправился в зону специальной военной операции.Классный руководитель Герберта, Ирина Киреева, отметила его серьезный подход к учебе и активное участие в жизни техникума. Герберт записал обращение для студентов в начале декабря, которое стало важной частью памяти о нем.Техникум организовал интерактивную выставку «Музей СВО: Поколение Z», где демонстрируется видеообращение Герберта.Как сообщает источник, в боевых операциях Винклер проявил исключительное мужество, успешно выполняя задачи своего подразделения и защищая позиции от противника.