Жители Владимирской области за два года действия программы долгосрочных сбережений (ПДС) они вложили в нее 4,3 млрд рублей. Деньги разместили по 113 тысячам договоров, а средний вклад каждого участника составил 38 тысяч рублей.В 2025 году число новых договоров удвоилось по сравнению с предыдущим периодом. Управляющий владимирским отделением Банка России Татьяна Сидорова популярность проекта весомыми преимуществами: государственное софинансирование — до 36 тысяч рублей в год в течение первых десяти лет; налоговые вычеты — до 52 тысяч рублей ежегодно; страхование депозитов — защита средств до 2,8 млн рублей.Забрать деньги можно через 15 лет после открытия счета или при достижении 55 лет — для женщин, 60 лет — для мужчин.На начало 2026 года в стране действуют 10 млн договоров по ПДС, а общий объем вложений достиг 717 млрд рублей. При этом 7,1 млн договоров заключили именно в прошлом году — это больше 70% от общего числа.