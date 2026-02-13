Дольщики ЖК «Поколение» определились с дальнейшей судьбой недостроенного дома на улице Северной. 13 февраля в строительном колледже города Владимира состоялось голосование и общее

