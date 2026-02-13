Во Владимирском академическом театре драмы – любовь, страсть и горящие письма. Первый день гастролей Русского духовного театра «Глас» прошел с успехом – аншлаг и нескончаемые

Во Владимирском академическом театре драмы – любовь, страсть и горящие письма. Первый день гастролей Русского духовного театра «Глас» прошел с успехом – аншлаг и нескончаемые аплодисменты. Город Владимир коллектив посещает уже второй раз. В этом году театр задержится в гостях на 4 дня с 6 постановками. Один из спектаклей «Горящие письма». Постановка для открытия тура