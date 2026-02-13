В зале собрались жители города Камешково, почетные граждане и участники специальной военной операции.Для гостей мероприятия прошел праздничный концерт. Ольга Хохлова в торжественной

В зале собрались жители города Камешково, почетные граждане и участники специальной военной операции.Для гостей мероприятия прошел праздничный концерт. Ольга Хохлова в торжественной обстановке поздравила жителей Камешково, отличившихся особыми заслугами, и вручила им заслуженные благодарности. Глава округа Анатолий Курганский был отмечен Почетной грамотой за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие местного самоуправления.