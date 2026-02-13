В парикмахерской бреет грузина ученик мастера, а мастер стоит у него за спиной с дубиной. Брить ученик толком еще не умеет и оп... порезал клиента. Мастер размахивается, чтобы его наказать дубиной, но промахивается и попадает по клиенту:
- Извините, простите.
Бреет ученик дальше. Бреет, бреет ....... оп....... опять порезал. Опять мастер хочет его наказать дубиной, но опять промахивается:
- Извините, простите.
Бреет ученик дальше и вдруг.......... отрезал грузину ухо.
Грузин смотрит на ученика умоляюще и говорит:
- Викинь, викинь. Можит эта падла ни заметит.
