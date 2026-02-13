В результате столкновения госпитализировали 6 человек, водителя и пятерых пассажиров автобуса.

Серьезное ДТП произошло 13 февраля около 12:25 на 23‑м километре автодороги Р‑132 «Восточное соединение с М‑7» в Камешковском районе Владимирской области., водитель большегруза, который направлялся в сторону Нижнего Новгорода, не справился с управлением. Машину занесло, и она вылетела на встречную полосу. Там грузовик врезался в рейсовый маршрутный автобус «ГАЗ», ехавший во встречном направлении.В результате столкновения госпитализировали 6 человек, водителя и пятерых пассажиров автобуса. О характере травм пока не сообщается, медики оценивают состояние пострадавших. При этом очевидцы сообщают, что трое пострадавших в тяжелом состоянии.Авария серьезно осложнила движение на участке. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют транспортный поток. Автомобили направляют в объезд, по дороге Хохлово‑Камешково‑Ручей.Сейчас на месте ДТП работают следственно‑оперативная группа (СОГ), специалисты экстренных служб, а также спецтехника для ликвидации последствий аварии.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .