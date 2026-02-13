Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру по горячим следам задержали 25‑летнего жителя Московской области, который помогал телефонным аферистам обманывать людей. При

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру по горячим следам задержали 25‑летнего жителя Московской области, который помогал телефонным аферистам обманывать людей. При себе у него были 1,5 млн рублей. Деньги принадлежали пожилой женщине из Владимира. В конце января в дежурную часть городской полиции позвонил 29-летний мужчина – водитель такси. Он сообщил, что его клиент