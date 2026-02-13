В результате пожара погиб один человек.

В деревне Бердищево (округ Муром) днем 12 февраля вспыхнул пожар в частном жилом доме. Огонь охватил 96 кв. м.Сообщение о возгорании в 12:40. Пожар разгорелся в доме № 3 на улице Зелёной. Спасатели оперативно прибыли на место и приступили к тушению. Для ликвидации огня задействовали 2 единицы техники и 8 сотрудников МЧС.В результате пожара погиб один человек. Причины возгорания пока не установлены.