Такая погода создает реальную угрозу чрезвычайных ситуаций.

Главное управление МЧС России по Владимирской области экстренное предупреждение на 13 февраля. С 09:00 до 18:00 в ряде районов региона ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях.Такая погода создает реальную угрозу чрезвычайных ситуаций. Могут повредиться или оборваться ЛЭП и линии связи. Не исключены аварии на объектах энергоснабжения. Возможны сбои в работе водосточных систем. Кроме того, резко вырастет риск ДТП на трассах — и местных, и федеральных.По данным синоптиков, 13 февраля во Владимирской области облачно, днем — осадки (снег и мокрый снег), утром и днем — налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Температура днём: –2... +3 °C.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .