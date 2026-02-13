С 16 февраля владимирская школа олимпийского резерва имени Николая Толкачёва станет местом проведения чемпионата и первенства ЦФО по спортивной гимнастике. За звание сильнейших здесь

С 16 февраля владимирская школа олимпийского резерва имени Николая Толкачёва станет местом проведения чемпионата и первенства ЦФО по спортивной гимнастике. За звание сильнейших здесь поборются более ста ведущих спортсменов из разных уголков Центральной России. Об этом рассказали в облправительстве. Торжественное открытие мероприятия запланировано на 13:30, в то время как соревновательный день стартует уже с 9