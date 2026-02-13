Специалисты из центра «ВНИИЗЖ» работают над созданием современных диагностических наборов для обнаружения инфекций у крупного рогатого скота. Новые отечественные тест-системы планируют

Специалисты из центра «ВНИИЗЖ» работают над созданием современных диагностических наборов для обнаружения инфекций у крупного рогатого скота. Новые отечественные тест-системы планируют подготовить к использованию до конца 2026 года. Об этом рассказали в ФГБУ «ВНИИЗЖ». Эти инструменты позволят специалистам быстро находить антитела к микоплазмозу и парагриппу-3, даже если болезнь протекает скрытно и без симптомов. Своевременная диагностика