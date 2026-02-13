Мужчина долгое время игнорировал законные требования врачей.

Во Владимире судебные приставы Октябрьского района добились исполнения судебного решения. Мужчину с опасной формой туберкулеза в специализированное медучреждение.Мужчина долгое время игнорировал законные требования врачей и решение суда о госпитализации. Он скрывался, регулярно менял места пребывания — из‑за этого росла угроза распространения опасного заболевания.Сотрудники отделения судебных приставов Октябрьского района провели масштабную оперативную работу, установили местонахождение мужчины, скоординировали действия с медработниками и доставили больного врачам для лечения.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .