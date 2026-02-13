Поймал Буш золотою рыбку, та ему:
- Ну, Джордж, желания я тебе исполнять не буду, зато отвечу тебе на 3 твоих вопроса.
- Хорошо. Тогда скажи-ка мне, золотая рыбка, будет ли у нас война с Россией?
- Да, будет, только кто победит - я не знаю.
- Хорошо, - подумал Буш, - обрушу весь ядерный потенциал на проклятую Россию!
Скажи-ка мне, золотая Рыбка, а будет ли продаваться после войны моя любимая Кока-Кола?
- Да, будет, - ответила Рыбка.
- Так. Хорошо. И сколько она будет стоить?
- 2 рубл&.
