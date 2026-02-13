Всего зарегистрировано 43 сообщения о преступлениях с использованием IT‑технологий.

За прошедшую неделю аферисты обманули жителей Владимирской области на 22 млн рублей, в УМВД региона. Всего зарегистрировано 43 сообщения о преступлениях с использованием IT‑технологий.Особую тревогу вызывает новая тактика мошенников: они целенаправленно манипулируют подростками, заставляя выносить из дома деньги и драгоценности.Злоумышленники звонят несовершеннолетним и представляются сотрудниками официальных структур. Потом запугивают, уверяют, что родители причастны к противоправной деятельности. Обещают «спасти» родных от уголовной ответственности, но только если подросток соберет все сбережения и ювелирные изделия из дома.Так, 16‑летний студент колледжа из Владимира отдал мошенникам ювелирные изделия на 500 тысяч рублей. Юноша взял украшения из дома, а потом по указанию аферистов поехал в Орехово‑Зуево и передал их курьеру. О случившемся родители узнали уже после.17‑летняя школьница из Владимира лишилась золотых украшений на 85 тысяч. Звонивший «сотрудник спецслужб» убедил девушку, что нужно срочно задекларировать имущество семьи — иначе родителям грозит уголовное преследование. Испуганная школьница отдала ценности курьеру.По обоим эпизодам следователи СУ УМВД по Владимиру возбудили уголовные дела.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .