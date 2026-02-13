В преддверии отчёта правительства, запланированного на 25 февраля, в Госдуме РФ состоялось заседание комитата по защите конкуренции, на котором депутаты рассмотрели проблемы регулирования тарифов ЖКХ.

В преддверии отчёта правительства, запланированного на 25 февраля, в Госдуме РФ состоялось заседание комитата по защите конкуренции, на котором депутаты рассмотрели проблемы регулирования тарифов ЖКХ.Тема повышения цен на коммунальные услуги одна из самых болезненных для наших соотечественников. В октябре 2026 года намечено очередное изменение тарифов, и данный вопрос должен находиться под пристальным вниманием Федеральной антимонопольной службы.Так, депутаты решили наделить ФАС дополнительными полномочиями в сфере контроля за тарифообразованием. Отмечается, что сделано это из-за региональных энергетических комиссий, которые зачастую необоснованно принимают решения о росте цен.Напомним, что ранее распоряжением правительства РФ были утверждены максимальные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за ЖКУ. В субъектах РФ первое повышение на 1,7% прошло с 1 января и было связано с ростом НДС.«Все остальные "хотелки" возьмём под контроль. Кстати, в нашей области зафиксирован большой поток жалоб на "взлетевшие тарифы". В ближайшее время будут организованы тщательные проверки тарифов в регионе», — отметил на своейв соцсети первый заместитель председателя комитета по защите конкуренции, депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.