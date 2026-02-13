За два года действия Программы долгосрочных сбережений (ПДС) с владимирцами заключено 113 тысяч договоров на сумму 4,3 миллиарда рублей. Вклад каждого участника в среднем составил около 38

За два года действия Программы долгосрочных сбережений (ПДС) с владимирцами заключено 113 тысяч договоров на сумму 4,3 миллиарда рублей. Вклад каждого участника в среднем составил около 38 тысяч рублей, сообщает владимирское отделение Банка России. Популярность проекта растёт: в 2025 году количество новых договоров удвоилось относительно предыдущего периода. Управляющий владимирским отделением Банка России Татьяна Сидорова подчеркнула