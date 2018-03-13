Игорь Петренко вместе с супругой, актрисой Кристиной Бродской, и их детьми принял участие в записи предвыборного ролика. Зрители пришли в восторг от дочек артистов, назвав их красавицами.

Игорь Петренко вместе с супругой, актрисой Кристиной Бродской, и их детьми принял участие в записи предвыборного ролика. Зрители пришли в восторг от дочек артистов, назвав их красавицами.Игорь Петренко и Кристина Бродская ведут закрытый образ жизни. Они не дают интервью, не снимаются в семейных фотосессиях для журналов, редко выходят в свет. Однако актеры сделали исключение для съемок предвыборного ролика. Более того, в процессе приняли участие и дети Игоря и Кристины.Девочки произвели фурор среди зрителей. Пользователи интернета осыпали малышек комплиментами, причем некоторые особо внимательные фанаты пришли к выводу, что старшая девочка – четырехлетняя София-Каролина – больше похожа на отца, а младшая – на мать.Поклонники позитивно высказались и в адрес Петренко и Бродской. По их мнению, актер выглядит очень достойно, а седина на висках придает его виду представительность. Супруга же артиста, которая для съемки не воспользовалась ни граммом косметики, поразила фанатов молодостью и красотой. Восторженные поклонники пожелали Игорю и Кристине счастья в браке и здоровья девочкам.Напомним, Игорь Петренко и Кристина Бродская поженились 19 сентября 2017 года. Влюбленные обменялись клятвами верности в одном из ЗАГСов Калининграда. На церемонии присутствовали только самые близкие родственники пары. На этом молодожены не остановились. Спустя несколько дней после регистрации Бродская и Петренко обвенчались в одном из храмов Калининграда. После торжественной церемонии Игорь и Кристина отправились в ресторан.В январе 2017 года Бродская подарила Петренко четвертого ребенка. Отметим, что у актера есть два сына – Матвей и Корней – от предыдущего брака с актрисой Екатериной Климовой.