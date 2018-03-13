Аэрофлот намерен добиться привлечения к уголовной ответственности двух пассажирок за нападения на работников авиакомпании. Инциденты произошли 5 и 8 марта в аэропорту Шереметьево. В обоих случаях нападения последовали после опоздания на посадку.

"Аэрофлот" намерен добиться привлечения к уголовной ответственности двух пассажирок за нападения на работников авиакомпании. Инциденты произошли 5 и 8 марта в аэропорту Шереметьево. В обоих случаях нападения последовали после опоздания на посадку.5 марта пассажирка рейса SU2108 Москва — Вильнюс М. Шенгелия пришла на посадку уже после ее завершения. Получив законный отказ, сорвала с одежды сотрудницы "Аэрофлота" пропуск и ударила ее по голове. К месту происшествия были вызваны сотрудники полиции.Второй инцидент произошел через три дня. 8 марта пассажирка рейса SU2594 Москва — Мюнхен Л.Кочеткова также явилась на посадку с опозданием. Сотрудница авиакомпании попыталась разъяснить порядок действий в сложившейся ситуации, но Кочеткова (по некоторым данным, она работает косметологом — прим.ред.) стала наносить ей удары телефоном по лицу, шее и голове. У пострадавшей диагностированы ушибы мягких тканей головы и лица.Представители "Аэрофлота" подчеркивают, что авиакомпания будет последовательно вести борьбу с любыми случаями ненадлежащего поведения пассажиров по отношению к работникам компании, в том числе привлекая к уголовной ответственности. "Аэрофлот" напоминает, что с июня 2018 года авиакомпании получат право включать нарушителей в "черные списки" и в дальнейшем отказывать им в заключении договора перевозки. Если бы эта норма уже вступила в силу, эти пассажиры несомненно были бы внесены в "черный список".Ранее стало известно, что штрафы за дебош в самолете могут вырасти в десять раз.